Vì Sao Lựa Chọn MEXC Futures?





Giao dịch Futures, với đặc điểm đòn bẩy cao và lợi nhuận lớn, đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư. Để bắt đầu giao dịch Futures, bước đầu tiên là chọn đúng sàn giao dịch để bắt đầu hành trình giao dịch Futures của bạn. MEXC cung cấp nhiều lợi thế vượt trội, bao gồm mức phí thấp nhất thị trường, độ sâu giao dịch tuyệt vời, bảo mật và ổn định cao, quy tắc giao dịch linh hoạt cùng thanh khoản hàng đầu, khiến MEXC trở thành lựa chọn lý tưởng cho người dùng tham gia giao dịch Futures.









Bạn có thể giao dịch Futures trên MEXC với vai trò là Maker hoặc Taker.





Maker: Đặt lệnh với giá và số lượng cụ thể, chờ người dùng khác khớp lệnh. Lệnh Maker giúp tăng thanh khoản cho thị trường.





Taker: Chủ động khớp lệnh Limit hiện có hoặc lệnh Market. Lệnh Taker tiêu thụ thanh khoản từ thị trường.













MEXC cung cấp mức phí thấp nhất trên thị trường. Khi giao dịch Futures Vĩnh cửu trên MEXC, tỷ lệ phí Maker là 0%, trong khi tỷ lệ phí Taker là 0.02%. Ngoài ra, bạn có thể nạp MX vào tài khoản Futures để khấu trừ phí Taker, tận hưởng thêm ưu đãi giảm 20% phí. Để biết thêm thông tin chi tiết về tỷ lệ phí của MEXC, bạn có thể tham khảo Liên quan đến phí trên MEXC





Đáng chú ý, MEXC cũng cung cấp mức phí giao dịch Spot thấp nhất thị trường. Khi giao dịch Spot, phí Maker là 0% và phí Taker là 0.05%. Bạn có thể kiểm tra mức phí mới nhất tại trang sau: https://www.mexc.com/vi-VN/fee . Mức phí có thể khác nhau tùy theo quốc gia hoặc khu vực. Vui lòng tham khảo mức phí được hiển thị trên trang tỷ lệ phí.









Kể từ khi thành lập, MEXC đã luôn dẫn đầu trong việc khám phá và niêm yết các dự án chất lượng cao, nhận được sự hoan nghênh rộng rãi từ người dùng. Với nhiều năm kinh nghiệm và danh tiếng trong ngành, MEXC đã thu hút hơn 30 triệu người dùng, trở thành lựa chọn hàng đầu cho cả nhà giao dịch mới và nhà giao dịch chuyên nghiệp. Hoạt động kinh doanh của MEXC trải rộng trên hơn 170 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Nền tảng người dùng rộng lớn của MEXC Futures đảm bảo độ sâu thị trường tuyệt vời, với sổ lệnh cân bằng và giá giao dịch minh bạch. Theo dữ liệu giao dịch Futures của MEXC tại thời điểm viết bài, khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua đã vượt 40.95 tỷ USDT. Điều này đảm bảo người dùng có thể giao dịch liền mạch ngay cả trong điều kiện thị trường khắc nghiệt, tránh tình trạng thanh lý đột ngột. (Lưu ý: Dữ liệu tính đến ngày 12 tháng 11 năm 2024.)









Ngoài ra, MEXC Futures có nhiều loại tiền mã hoá phong phú, bao gồm USDT-M Futures Vĩnh cửu, Metaverse, Layer2, NFT, Meme, DeFi, v.v. Hơn nữa, MEXC liên tục khám phá các dự án chất lượng cao và bổ sung các tùy chọn tiền mã hoá mới cho phép người dùng có trải nghiệm giao dịch tốt nhất.









Hệ thống giao dịch của MEXC có kiến trúc nhiều lớp và nhiều cụm, được hỗ trợ bởi công cụ giao dịch hiệu suất cao và được phát triển bởi các chuyên gia có kiến thức chuyên ngành về công nghệ ngân hàng. Hệ thống có thể xử lý tới 1.4 triệu giao dịch mỗi giây, mang lại hiệu quả và hiệu suất đột phá.













Quy tắc giao dịch Futures của MEXC rất linh hoạt, với đòn bẩy có thể điều chỉnh từ 1-500x. USDT-M Futures Vĩnh cửu hỗ trợ đòn bẩy tối đa 500x, trong khi Coin-M Futures Vĩnh cửu hỗ trợ đòn bẩy lên đến 200x. Khi giao dịch Futures trên MEXC, bạn có thể chọn lệnh Limit, lệnh Market, lệnh Trigger, lệnh Trailing-Stop, lệnh Post-Only và nhiều lệnh khác





Về hệ thống ký quỹ, người dùng có thể linh hoạt lựa chọn giữa chế độ Cross margin và Isolated margin. Để biết sự khác biệt giữa chế độ Cross margin và Isolated margin, bạn có thể tham khảo Các chế độ giao dịch Futures . Ngoài ra, MEXC cũng hỗ trợ chế độ phòng hộ, cho phép người dùng nắm giữ cả vị thế Long và Short cho một hợp đồng, với đòn bẩy được đặt độc lập cho từng hướng. Khi nắm giữ các vị thế ở chế độ phòng hộ, các vị thế cần đạt mức ký quỹ tương ứng theo mức giới hạn rủi ro.









MEXC cung cấp thanh khoản hàng đầu thị trường, với sổ lệnh sâu, lệnh mua/bán lớn và thường xuyên, giúp nhà giao dịch thực hiện lệnh nhanh chóng và thuận tiện. Theo báo cáo từ các cơ quan dữ liệu có thẩm quyền từ bên thứ ba TokenInsight và Simplicity Group , độ sâu giao dịch Futures của MEXC vượt hơn 100 triệu USDT ở cả mức 0.05% và 0.1%, liên tục đứng đầu ngành. Độ sâu thị trường Spot cũng cho thấy nhiều lợi thế đáng kể.





Về độ trượt giá, MEXC có mức trượt giá thấp nhất trong các lệnh bán Futures ở mức 1 triệu USDT và 5 triệu USDT. Mức trượt giá trong giao dịch Spot cũng cho thấy lợi thế rõ ràng. MEXC duy trì lợi thế tuyệt đối về phí, với 0 phí Maker cho người dùng thông thường, qua đó nâng cao hơn nữa khả năng cạnh tranh trên thị trường.









Lưu ý giao dịch Futures có rủi ro cao. Nhà đầu tư cần tìm hiểu cẩn thận và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tham gia.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không phải là lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu rõ về những rủi ro liên quan và thực hiện đầu tư một cách thận trọng. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hoạt động đầu tư nào của người dùng.