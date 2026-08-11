Сьогоднішня ціна Zenith Protocol

Поточна ціна Zenith Protocol (ZTH) сьогодні становить $ 0.00359314, зі зміною 5.13% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ZTH до USD становить $ 0.00359314 за ZTH.

Zenith Protocol наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 3,484,858, з циркуляційною пропозицією у 969.99M ZTH. Протягом останніх 24 годин ZTH торгувався між $ 0.00344341 (мінімум) та $ 0.00380102 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00499096, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ZTH змінився на -0.29% за останню годину та на +18.46% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 26.35K.

Ринкова інформація щодо Zenith Protocol (ZTH)

Ринкова капіталізація $ 3.48M$ 3.48M $ 3.48M Обсяг (за 24 год) $ 26.35K$ 26.35K $ 26.35K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3.48M$ 3.48M $ 3.48M Циркуляційне постачання 969.99M 969.99M 969.99M Загальна пропозиція 969,993,365.610519 969,993,365.610519 969,993,365.610519

Поточна ринкова капіталізація Zenith Protocol — $ 3.48M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 26.35K. Циркуляційна пропозиція ZTH — 969.99M, зі загальною пропозицією 969993365.610519. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3.48M.