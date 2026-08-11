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Поточна ціна Zenith Protocol сьогодні становить 0.00359314 USD. Ринкова капіталізація ZTH становить 3,484,858 USD. Відстежуйте оновлення цін ZTH до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Zenith Protocol сьогодні становить 0.00359314 USD. Ринкова капіталізація ZTH становить 3,484,858 USD. Відстежуйте оновлення цін ZTH до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Zenith Protocol (ZTH)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 ZTH до USD:

$0.00359314
$0.00359314$0.00359314
-0.05%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Zenith Protocol (ZTH) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:53:26 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Zenith Protocol

Поточна ціна Zenith Protocol (ZTH) сьогодні становить $ 0.00359314, зі зміною 5.13% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ZTH до USD становить $ 0.00359314 за ZTH.

Zenith Protocol наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 3,484,858, з циркуляційною пропозицією у 969.99M ZTH. Протягом останніх 24 годин ZTH торгувався між $ 0.00344341 (мінімум) та $ 0.00380102 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00499096, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ZTH змінився на -0.29% за останню годину та на +18.46% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 26.35K.

Ринкова інформація щодо Zenith Protocol (ZTH)

$ 3.48M
$ 3.48M$ 3.48M

$ 26.35K
$ 26.35K$ 26.35K

$ 3.48M
$ 3.48M$ 3.48M

969.99M
969.99M 969.99M

969,993,365.610519
969,993,365.610519 969,993,365.610519

Поточна ринкова капіталізація Zenith Protocol — $ 3.48M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 26.35K. Циркуляційна пропозиція ZTH — 969.99M, зі загальною пропозицією 969993365.610519. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3.48M.

Історія ціни Zenith Protocol у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.00344341
$ 0.00344341$ 0.00344341
Мін. за 24 год
$ 0.00380102
$ 0.00380102$ 0.00380102
Макс. за 24 год

$ 0.00344341
$ 0.00344341$ 0.00344341

$ 0.00380102
$ 0.00380102$ 0.00380102

$ 0.00499096
$ 0.00499096$ 0.00499096

$ 0
$ 0$ 0

-0.29%

-5.13%

+18.46%

+18.46%

Історія ціни Zenith Protocol (ZTH) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zenith Protocol до USD становила $ -0.000194492381278514.
За останні 30 днів зміна ціни Zenith Protocol до USD становила $ +0.0276255633.
За останні 60 днів зміна ціни Zenith Protocol до USD становила $ +0.0413004221.
За останні 90 днів зміна ціни Zenith Protocol до USD становила $ -0.0000043252176208217.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.000194492381278514-5.13%
30 днів$ +0.0276255633+768.84%
60 днів$ +0.0413004221+1,149.42%
90 днів$ -0.0000043252176208217-0.00%

Прогноз ціни Zenith Protocol

Прогноз ціни Zenith Protocol (ZTH) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ZTH у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Zenith Protocol (ZTH) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Zenith Protocol потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Zenith Protocol у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни ZTH на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Zenith Protocol.

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Ресурс Zenith Protocol (ZTH)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Про Zenith Protocol

Яка зараз ціна Zenith Protocol?

Zenith Protocol торгують за ₴0.1583406294673813856000, зміна ціни за останні 24 години становить -5.13%. Цей показник відображає реальні ціни, агреговані з глобальних бірж.

Як сьогоднішня ціна порівнюється з історичними рівнями?

ATH Zenith Protocol становить ₴0.2199390360649798784000, тоді як ATL — ₴. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допоможе інвесторам оцінити довгостроковий потенціал та попередні цикли зростання.

Яка загальна оцінка ZTH сьогодні?

Ринкова капіталізація становить ₴153568914.46602129632000, що розміщує актив на #1828 місці серед усіх криптовалют.

Наскільки активний ринок участі Zenith Protocol?

Актив генерував ₴-- об’єму торгів за 24 години, що демонструє частоту залучення трейдерів до ZTH.

Яка обігова пропозиція та чому це важливо?

З урахуванням того, що наразі в обігу 969993365.610519 токенів, динаміка пропозиції впливає на дефіцит, темпи інфляції та довгострокові тенденції оцінки.

У яку категорію входить Zenith Protocol?

Zenith Protocol належить до класифікації Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, що об’єднує його з іншими активами, які мають подібну корисність або роль у екосистемі.

Як -- впливає на ціннісну пропозицію ZTH?

Робота в мережі -- дозволяє ZTH використовувати специфічні швидкості транзакцій, комісії, моделі безпеки та функціональність смарт-контрактів, що сприяє його загальній адаптації.

Люди також запитують: Інші запитання про Zenith Protocol

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:53:26 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Zenith Protocol (ZTH)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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+51.91%

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$2.9498
$2.9498$2.9498

+63.77%

DAPPOS

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$0.54107
$0.54107$0.54107

+41.69%

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$1.3790$1.3790

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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