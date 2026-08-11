Сьогоднішня ціна WOLF

Поточна ціна WOLF (WOLF) сьогодні становить $ 0,00707973, зі зміною 2,49% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WOLF до USD становить $ 0,00707973 за WOLF.

WOLF наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 7 078 461, з циркуляційною пропозицією у 999,98M WOLF. Протягом останніх 24 годин WOLF торгувався між $ 0,00706719 (мінімум) та $ 0,00726596 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,04783106, тоді як історичний мінімум — $ 0,00285343.

У короткостроковій динаміці WOLF змінився на -0,34% за останню годину та на +21,24% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3,70K.

Ринкова інформація щодо WOLF (WOLF)

Ринкова капіталізація $ 7,08M$ 7,08M $ 7,08M Обсяг (за 24 год) $ 3,70K$ 3,70K $ 3,70K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 7,08M$ 7,08M $ 7,08M Циркуляційне постачання 999,98M 999,98M 999,98M Загальна пропозиція 999 978 220,843578 999 978 220,843578 999 978 220,843578

Поточна ринкова капіталізація WOLF — $ 7,08M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3,70K. Циркуляційна пропозиція WOLF — 999,98M, зі загальною пропозицією 999978220.843578. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,08M.