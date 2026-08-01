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Поточна ціна wire bot сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація WIRE становить 851 651 USD. Відстежуйте оновлення цін WIRE до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна wire bot сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація WIRE становить 851 651 USD. Відстежуйте оновлення цін WIRE до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про WIRE

Інформація про ціну WIRE

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Ціна wire bot (WIRE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 WIRE до USD:

$0,00080741
$0,00080741$0,00080741
+0,26%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни wire bot (WIRE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 03:30:29 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна wire bot

Поточна ціна wire bot (WIRE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 28,42% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WIRE до USD становить $ 0 за WIRE.

wire bot наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 851 651, з циркуляційною пропозицією у 1,00B WIRE. Протягом останніх 24 годин WIRE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00415868, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці WIRE змінився на +2,24% за останню годину та на +264,15% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 408,60K.

Ринкова інформація щодо wire bot (WIRE)

$ 851,65K
$ 851,65K$ 851,65K

$ 408,60K
$ 408,60K$ 408,60K

$ 851,65K
$ 851,65K$ 851,65K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація wire bot — $ 851,65K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 408,60K. Циркуляційна пропозиція WIRE — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 851,65K.

Історія ціни wire bot у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00415868
$ 0,00415868$ 0,00415868

$ 0
$ 0$ 0

+2,24%

+28,42%

+264,15%

+264,15%

Історія ціни wire bot (WIRE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни wire bot до USD становила $ +0,00018838.
За останні 30 днів зміна ціни wire bot до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни wire bot до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни wire bot до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00018838+28,42%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Прогноз ціни wire bot

Прогноз ціни wire bot (WIRE) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна WIRE у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни wire bot (WIRE) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна wire bot потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне wire bot у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни WIRE на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни wire bot.

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Ресурс wire bot (WIRE)

Офіційний вебсайт

Категорія :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)DeFAI

Про wire bot

Яка зараз ціна wire bot?

wire bot (WIRE) торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні 28.42% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає wire bot у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Artificial Intelligence (AI),AI Agents,DeFAI,Robinhood Ecosystem,Pons Launchpad, WIRE часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують WIRE сьогодні?

За останні 24 години WIRE зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів wire bot?

Сьогодні в обігу знаходиться 1000000000.0 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг WIRE?

Наразі wire bot займає ринковий рейтинг №3047 з ринковою капіталізацією ₴37536502.16852054432000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати wire bot за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні 28.42% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як wire bot порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Artificial Intelligence (AI),AI Agents,DeFAI,Robinhood Ecosystem,Pons Launchpad WIRE демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.

Люди також запитують: Інші запитання про wire bot

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 03:30:29 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для wire bot (WIRE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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$0,12593$0,12593

-27,95%

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Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

TradingRazor

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$0,00665
$0,00665$0,00665

+47,77%

TOFU Story

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$0,0003304
$0,0003304$0,0003304

+24,67%

Myros

Myros

MY

$0,0109
$0,0109$0,0109

+6,86%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2,7588
$2,7588$2,7588

+14,00%

Aether Network

Aether Network

AET

$0,0118
$0,0118$0,0118

+12,38%

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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