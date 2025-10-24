Інформація щодо ціни whatever (WHATEVER) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,0026641$ 0,0026641 $ 0,0026641 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -9,12% Зміна ціни (за 7 дн.) -9,12%

Актуальна ціна whatever (WHATEVER) становить --. За останні 24 години WHATEVER торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WHATEVER становить $ 0,0026641, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то WHATEVER змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -9,12% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо whatever (WHATEVER)

Ринкова капіталізація $ 522,03K$ 522,03K $ 522,03K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 522,03K$ 522,03K $ 522,03K Циркуляційне постачання 999,96M 999,96M 999,96M Загальна пропозиція 999 955 584,763565 999 955 584,763565 999 955 584,763565

Поточна ринкова капіталізація whatever — $ 522,03K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WHATEVER — 999,96M, зі загальною пропозицією 999955584.763565. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 522,03K.