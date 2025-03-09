Сьогоднішня ціна Waveform (WAVE)

Поточна ціна Waveform (WAVE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 683.34K USD. Ціна WAVE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Waveform:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 99.63K USD

- зміна ціни Waveform протягом дня — -33.19%

- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD

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