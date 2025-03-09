Ціна Waveform (WAVE)
Поточна ціна Waveform (WAVE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 683.34K USD. Ціна WAVE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Waveform:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 99.63K USD
- зміна ціни Waveform протягом дня — -33.19%
- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Waveform до USD становила $ -0.000339667330314302.
За останні 30 днів зміна ціни Waveform до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Waveform до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Waveform до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000339667330314302
|-33.19%
|30 днів
|$ 0
|-78.90%
|60 днів
|$ 0
|-96.32%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Waveform: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.87%
-33.19%
-46.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Waveform is an autonomous AI-powered cryptocurrency trading platform that leverages advanced technologies to provide users with robust tools for navigating the fast-paced and volatile cryptocurrency market. Built on the principles of transparency, adaptability, and profitability, Waveform allows users to trade cryptocurrencies autonomously through fully customizable trading agents. We aim to allow user to have the most complex agents of all platforms.
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