Voidify — це децентралізований протокол, що дозволяє проводити приватні та непросліджені транзакції з SOL на Solana, розриваючи ончейн-зв’язок між депозитами та виведеннями. Він дає користувачам змогу здійснювати анонімні транзакції, забезпечуючи справжню фінансову конфіденційність.

Яка зараз ціна Voidify?

Voidify торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні -1.41% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як ∅ порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -1.41% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо ∅ перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Voidify виглядає у порівнянні з токенами категорії Smart Contract Platform,Privacy Coins,Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem,Meme,Zero Knowledge (ZK),Pump.fun Ecosystem,Privacy?

У сегменті Smart Contract Platform,Privacy Coins,Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem,Meme,Zero Knowledge (ZK),Pump.fun Ecosystem,Privacy ∅ демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Voidify?

Ринкова капіталізація ₴5340918.12230242496000 розташовує ∅ на #5448 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують ∅?

Voidify згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку ∅?

З 959620898.29793 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.