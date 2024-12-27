Сьогоднішня ціна Violet (VIOLET)

Поточна ціна Violet (VIOLET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 70.04K USD. Ціна VIOLET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Violet:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 115.46K USD

- зміна ціни Violet протягом дня — -9.36%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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