Ціна Violet (VIOLET)
Поточна ціна Violet (VIOLET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 70.04K USD. Ціна VIOLET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Violet:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 115.46K USD
- зміна ціни Violet протягом дня — -9.36%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Violet до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Violet до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Violet до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Violet до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.36%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Violet: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-9.46%
-9.36%
-29.39%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Violet is a flirty girl with silky violet hair and a confident attitude. Her playful smirk and teasing charm make her impossible to ignore. Fomo's flagship waifu.
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