Сьогоднішня ціна Utopia

Поточна ціна Utopia (UTOPIA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2.36% за останні 24 години. Поточний курс конвертації UTOPIA до USD становить $ 0 за UTOPIA.

Utopia наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 95,748, з циркуляційною пропозицією у 950.00M UTOPIA. Протягом останніх 24 годин UTOPIA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00200028, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці UTOPIA змінився на -0.11% за останню годину та на -1.82% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Utopia (UTOPIA)

Ринкова капіталізація $ 95.75K$ 95.75K $ 95.75K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 95.75K$ 95.75K $ 95.75K Циркуляційне постачання 950.00M 950.00M 950.00M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Utopia — $ 95.75K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція UTOPIA — 950.00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 95.75K.