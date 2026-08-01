Сьогоднішня ціна Until

Поточна ціна Until (UNTIL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,73% за останні 24 години. Поточний курс конвертації UNTIL до USD становить $ 0 за UNTIL.

Until наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 11 609,51, з циркуляційною пропозицією у 297,10M UNTIL. Протягом останніх 24 годин UNTIL торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,02046763, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці UNTIL змінився на -- за останню годину та на +1,08% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Until (UNTIL)

Ринкова капіталізація $ 11,61K$ 11,61K $ 11,61K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 38,96K$ 38,96K $ 38,96K Циркуляційне постачання 297,10M 297,10M 297,10M Загальна пропозиція 997 096 663,025014 997 096 663,025014 997 096 663,025014

Поточна ринкова капіталізація Until — $ 11,61K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція UNTIL — 297,10M, зі загальною пропозицією 997096663.025014. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 38,96K.