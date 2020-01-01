Токеноміка UnlockProtocolToken (UP) Дізнайтеся ключову інформацію про UnlockProtocolToken (UP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація UnlockProtocolToken (UP) Unlock is a protocol that developers, creators, and platforms can use to create onchain memberships and subscriptions. Unlock’s goal is to ease implementation and increase conversion from “users” to “members,” creating a much healthier monetization environment for the web. In short, Unlock is an open-source, collectively owned, community-governed, peer-to-peer system that creates time-based (potentially recurring) memberships. There are a number of interdependent components of Unlock. These are: Unlock Labs: The core team that created and currently maintains Unlock Protocol. Unlock Protocol: A suite of upgradable smart contracts that create memberships as NFTs. The Unlock Ecosystem: A community of creators, distributors, and consumers who share ownership of Unlock Protocol through their contributions using the protocol. Unlock DAO: A decentralized organization of token holders who govern and control Unlock Protocol. Unlock Protocol Foundation: A Cayman Islands Foundation whose purpose is to act in service of the Unlock ecosystem and DAO. Unlock Tools: Front-end convenience applications built by Unlock Labs to further sustainable innovation on Unlock Protocol. Unlock Labs created Unlock Protocol to provide an open, shared infrastructure for memberships that removes friction, increases conversion, enables scale, reduces costs, and evolves the web from a business model built on attention toward one based on membership. Офіційний вебсайт: https://unlock-protocol.com/ Whitepaper: https://docs.unlock-protocol.com/getting-started/what-is-unlock/litepaper Купити UP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни UnlockProtocolToken (UP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена UnlockProtocolToken (UP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,52M $ 1,52M $ 1,52M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 279,01M $ 279,01M $ 279,01M FDV (повністю розведена вартість): $ 5,45M $ 5,45M $ 5,45M Історичний максимум: $ 0,084551 $ 0,084551 $ 0,084551 Історичний мінімум: $ 0,00355353 $ 0,00355353 $ 0,00355353 Поточна ціна: $ 0,00544364 $ 0,00544364 $ 0,00544364 Дізнайтеся більше про ціну UnlockProtocolToken (UP)

Токеноміка UnlockProtocolToken (UP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки UnlockProtocolToken (UP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів UP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів UP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку UP, досліджуйте ціну токена UP в реальному часі!

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