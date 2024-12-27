Сьогоднішня ціна UnlockProtocolToken (UP)

Поточна ціна UnlockProtocolToken (UP) сьогодні становить 0.01638373 USD з ринковою капіталізацією $ 4.24M USD. Ціна UP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності UnlockProtocolToken:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.02K USD

- зміна ціни UnlockProtocolToken протягом дня — -3.88%

- циркуляційна пропозиція – 258.94M USD

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