Інформація щодо ціни UIUI (UI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,02300427$ 0,02300427 $ 0,02300427 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,27% Зміна ціни (1 дн.) +0,98% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,98% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,98%

Актуальна ціна UIUI (UI) становить --. За останні 24 години UI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум UI становить $ 0,02300427, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то UI змінився на -0,27% за останню годину, +0,98% за 24 години та на +1,98% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо UIUI (UI)

Ринкова капіталізація $ 16,50K$ 16,50K $ 16,50K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 27,01K$ 27,01K $ 27,01K Циркуляційне постачання 611,00M 611,00M 611,00M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація UIUI — $ 16,50K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція UI — 611,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 27,01K.