Інформація щодо ціни Tuff (TUFF) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00226927$ 0,00226927 $ 0,00226927 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1,80% Зміна ціни (1 дн.) +0,23% Зміна ціни (за 7 дн.) -7,44% Зміна ціни (за 7 дн.) -7,44%

Актуальна ціна Tuff (TUFF) становить --. За останні 24 години TUFF торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TUFF становить $ 0,00226927, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то TUFF змінився на +1,80% за останню годину, +0,23% за 24 години та на -7,44% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Tuff (TUFF)

Ринкова капіталізація $ 46,69K$ 46,69K $ 46,69K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 46,69K$ 46,69K $ 46,69K Циркуляційне постачання 999,96M 999,96M 999,96M Загальна пропозиція 999 964 159,954774 999 964 159,954774 999 964 159,954774

Поточна ринкова капіталізація Tuff — $ 46,69K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TUFF — 999,96M, зі загальною пропозицією 999964159.954774. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 46,69K.