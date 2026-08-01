Сьогоднішня ціна TheContentForge

Поточна ціна TheContentForge (SPARQ) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SPARQ до USD становить $ 0 за SPARQ.

TheContentForge наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 401 381, з циркуляційною пропозицією у 996,80M SPARQ. Протягом останніх 24 годин SPARQ торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00354506, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SPARQ змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 74,15K.

Ринкова інформація щодо TheContentForge (SPARQ)

Ринкова капіталізація $ 401,38K$ 401,38K $ 401,38K Обсяг (за 24 год) $ 74,15K$ 74,15K $ 74,15K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 401,38K$ 401,38K $ 401,38K Циркуляційне постачання 996,80M 996,80M 996,80M Загальна пропозиція 996 798 294,7308294 996 798 294,7308294 996 798 294,7308294

Поточна ринкова капіталізація TheContentForge — $ 401,38K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 74,15K. Циркуляційна пропозиція SPARQ — 996,80M, зі загальною пропозицією 996798294.7308294. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 401,38K.