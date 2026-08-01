Сьогоднішня ціна TeliGent

Поточна ціна TeliGent (TELI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TELI до USD становить $ 0 за TELI.

TeliGent наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 21 226, з циркуляційною пропозицією у 100,00B TELI. Протягом останніх 24 годин TELI торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TELI змінився на -- за останню годину та на +1,25% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо TeliGent (TELI)

Ринкова капіталізація $ 21,23K$ 21,23K $ 21,23K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 21,23K$ 21,23K $ 21,23K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація TeliGent — $ 21,23K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TELI — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 21,23K.