Ціна Switch Token (SWITCH)
Поточна ціна Switch Token (SWITCH) сьогодні становить 0.0007029 USD з ринковою капіталізацією $ 5.50M USD. Ціна SWITCH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Switch Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.39K USD
- зміна ціни Switch Token протягом дня — -1.74%
- циркуляційна пропозиція – 7.83B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Switch Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Switch Token до USD становила $ -0.0000153499.
За останні 60 днів зміна ціни Switch Token до USD становила $ -0.0001990141.
За останні 90 днів зміна ціни Switch Token до USD становила $ -0.0010230318096096582.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.74%
|30 днів
|$ -0.0000153499
|-2.18%
|60 днів
|$ -0.0001990141
|-28.31%
|90 днів
|$ -0.0010230318096096582
|-59.27%
Останній аналіз цін Switch Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.38%
-1.74%
-0.83%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Switch Reward Card is a blockchain-based financial services ecosystem. The blockchain is empowered by a global decentralized node network where node licensees will be rewarded, by the blockchain, with Switch Digital Rewards. Switch offers payment solutions for both traditional and cryptocurrencies around the world. The SWITCH ERC-20 Token is the Switch Digital Reward once it has been bridged.
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