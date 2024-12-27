Сьогоднішня ціна Switch Token (SWITCH)

Поточна ціна Switch Token (SWITCH) сьогодні становить 0.0007029 USD з ринковою капіталізацією $ 5.50M USD. Ціна SWITCH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Switch Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.39K USD

- зміна ціни Switch Token протягом дня — -1.74%

- циркуляційна пропозиція – 7.83B USD

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