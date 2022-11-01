Токеноміка Switch Token (SWITCH) Дізнайтеся ключову інформацію про Switch Token (SWITCH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Switch Token (SWITCH) Switch Reward Card is a blockchain-based financial services ecosystem. The blockchain is empowered by a global decentralized node network where node licensees will be rewarded, by the blockchain, with Switch Digital Rewards. Switch offers payment solutions for both traditional and cryptocurrencies around the world. The SWITCH ERC-20 Token is the Switch Digital Reward once it has been bridged. Офіційний вебсайт: https://switchrewardcard.com/ Whitepaper: https://switchrewardcard.com/wp-content/uploads/2022/11/litepaper-V1.1.pdf Купити SWITCH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Switch Token (SWITCH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Switch Token (SWITCH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 18,26M $ 18,26M $ 18,26M Загальна пропозиція: $ 50,00B $ 50,00B $ 50,00B Циркуляційна пропозиція: $ 44,81B $ 44,81B $ 44,81B FDV (повністю розведена вартість): $ 20,37M $ 20,37M $ 20,37M Історичний максимум: $ 0,00848273 $ 0,00848273 $ 0,00848273 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00040749 $ 0,00040749 $ 0,00040749 Дізнайтеся більше про ціну Switch Token (SWITCH)

Токеноміка Switch Token (SWITCH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Switch Token (SWITCH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SWITCH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SWITCH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SWITCH, досліджуйте ціну токена SWITCH в реальному часі!

Прогноз ціни SWITCH Хочете знати, куди рухається SWITCH? Наша сторінка прогнозу ціни SWITCH поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена SWITCH зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!