Сьогоднішня ціна Surplus intelligence

Поточна ціна Surplus intelligence (SURPLUS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 12,41% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SURPLUS до USD становить $ 0 за SURPLUS.

Surplus intelligence наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 3 488 600, з циркуляційною пропозицією у 100,00B SURPLUS. Протягом останніх 24 годин SURPLUS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SURPLUS змінився на -1,16% за останню годину та на -23,75% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Surplus intelligence (SURPLUS)

Ринкова капіталізація $ 3,49M$ 3,49M $ 3,49M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3,49M$ 3,49M $ 3,49M Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Surplus intelligence — $ 3,49M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SURPLUS — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,49M.