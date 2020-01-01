Токеноміка Solv Protocol (SOLV) Дізнайтеся ключову інформацію про Solv Protocol (SOLV), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Solv Protocol (SOLV) Провідна платформа для стейкінгу Bitcoin. Працює на базі SAL. Офіційний вебсайт: https://Solv.finance/?chl=CMC Whitepaper: https://docs.solv.finance/solv-documentation/?chl=CMC Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0xabe8e5cabe24cb36df9540088fd7ce1175b9bc52 Купити SOLV зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Solv Protocol (SOLV) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Solv Protocol (SOLV), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 66,72M $ 66,72M $ 66,72M Загальна пропозиція: $ 9,66B $ 9,66B $ 9,66B Циркуляційна пропозиція: $ 1,48B $ 1,48B $ 1,48B FDV (повністю розведена вартість): $ 434,70M $ 434,70M $ 434,70M Історичний максимум: $ 0,19474 $ 0,19474 $ 0,19474 Історичний мінімум: $ 0,021765277438440773 $ 0,021765277438440773 $ 0,021765277438440773 Поточна ціна: $ 0,045 $ 0,045 $ 0,045 Дізнайтеся більше про ціну Solv Protocol (SOLV)

Токеноміка Solv Protocol (SOLV): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Solv Protocol (SOLV) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SOLV, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SOLV, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SOLV, досліджуйте ціну токена SOLV в реальному часі!

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