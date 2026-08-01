Сьогоднішня ціна SpaceCatch

Поточна ціна SpaceCatch (CATCH) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.04% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CATCH до USD становить $ 0 за CATCH.

SpaceCatch наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 20,712, з циркуляційною пропозицією у 53.93M CATCH. Протягом останніх 24 годин CATCH торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 2.53, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CATCH змінився на -- за останню годину та на -1.33% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2.80.

Ринкова інформація щодо SpaceCatch (CATCH)

Ринкова капіталізація $ 20.71K$ 20.71K $ 20.71K Обсяг (за 24 год) $ 2.80$ 2.80 $ 2.80 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 38.40K$ 38.40K $ 38.40K Циркуляційне постачання 53.93M 53.93M 53.93M Загальна пропозиція 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація SpaceCatch — $ 20.71K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2.80. Циркуляційна пропозиція CATCH — 53.93M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 38.40K.