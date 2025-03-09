Ціна SOLMAX (SOLMAX)
Поточна ціна SOLMAX (SOLMAX) сьогодні становить 2.08 USD з ринковою капіталізацією $ 654.98K USD. Ціна SOLMAX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SOLMAX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 40.98K USD
- зміна ціни SOLMAX протягом дня — -46.92%
- циркуляційна пропозиція – 314.60K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SOLMAX до USD становила $ -1.840319104187344.
За останні 30 днів зміна ціни SOLMAX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SOLMAX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SOLMAX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -1.840319104187344
|-46.92%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SOLMAX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.46%
-46.92%
-57.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Our Mission At $SOLMAX, we are committed to spearheading the introduction of the premier Solana rewards cryptocurrency, dedicated to fostering a decentralized and inclusive financial ecosystem. Leveraging the speed, scalability, and efficiency of the Solana blockchain, our goal is to provide users with a smooth and gratifying experience in generating passive income by holding $SOLMAX. Through inventive approaches and community-driven governance, we aspire to reshape the decentralized finance landscape, unlocking fresh possibilities and propelling the widespread adoption of Solana.
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