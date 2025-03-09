Сьогоднішня ціна SOLMAX (SOLMAX)

Поточна ціна SOLMAX (SOLMAX) сьогодні становить 2.08 USD з ринковою капіталізацією $ 654.98K USD. Ціна SOLMAX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SOLMAX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 40.98K USD

- зміна ціни SOLMAX протягом дня — -46.92%

- циркуляційна пропозиція – 314.60K USD

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