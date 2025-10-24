Інформація щодо ціни solami (SOLAMI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00483002$ 0,00483002 $ 0,00483002 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +2,57% Зміна ціни (1 дн.) +20,37% Зміна ціни (за 7 дн.) -22,79% Зміна ціни (за 7 дн.) -22,79%

Актуальна ціна solami (SOLAMI) становить --. За останні 24 години SOLAMI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SOLAMI становить $ 0,00483002, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SOLAMI змінився на +2,57% за останню годину, +20,37% за 24 години та на -22,79% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо solami (SOLAMI)

Ринкова капіталізація $ 196,47K$ 196,47K $ 196,47K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 196,47K$ 196,47K $ 196,47K Циркуляційне постачання 999,34M 999,34M 999,34M Загальна пропозиція 999 335 850,598349 999 335 850,598349 999 335 850,598349

Поточна ринкова капіталізація solami — $ 196,47K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SOLAMI — 999,34M, зі загальною пропозицією 999335850.598349. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 196,47K.