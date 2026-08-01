Сьогоднішня ціна SleeperBot

Поточна ціна SleeperBot (ZZZZ) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ZZZZ до USD становить $ 0 за ZZZZ.

SleeperBot наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 68.722, з циркуляційною пропозицією у 789,06M ZZZZ. Протягом останніх 24 годин ZZZZ торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ZZZZ змінився на -- за останню годину та на %0,00 за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо SleeperBot (ZZZZ)

Ринкова капіталізація $ 68,72K$ 68,72K $ 68,72K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 68,72K$ 68,72K $ 68,72K Циркуляційне постачання 789,06M 789,06M 789,06M Загальна пропозиція 789.064.304,662288 789.064.304,662288 789.064.304,662288

Поточна ринкова капіталізація SleeperBot — $ 68,72K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ZZZZ — 789,06M, зі загальною пропозицією 789064304.662288. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 68,72K.