Сьогоднішня ціна Silverback

Поточна ціна Silverback (BACK) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BACK до USD становить $ 0 за BACK.

Silverback наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 10 179,9, з циркуляційною пропозицією у 498,86M BACK. Протягом останніх 24 годин BACK торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BACK змінився на -- за останню годину та на +0,32% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Silverback (BACK)

Ринкова капіталізація $ 10,18K$ 10,18K $ 10,18K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20,41K$ 20,41K $ 20,41K Циркуляційне постачання 498,86M 498,86M 498,86M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Silverback — $ 10,18K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BACK — 498,86M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,41K.