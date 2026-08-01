Сьогоднішня ціна SessionX

Поточна ціна SessionX (SXS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SXS до USD становить $ 0 за SXS.

SessionX наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 223,447, з циркуляційною пропозицією у 1.00B SXS. Протягом останніх 24 годин SXS торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00513301, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SXS змінився на -- за останню годину та на +0.97% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 80.91.

Ринкова інформація щодо SessionX (SXS)

Ринкова капіталізація $ 223.45K$ 223.45K $ 223.45K Обсяг (за 24 год) $ 80.91$ 80.91 $ 80.91 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 223.45K$ 223.45K $ 223.45K Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація SessionX — $ 223.45K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 80.91. Циркуляційна пропозиція SXS — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 223.45K.