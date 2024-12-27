Сьогоднішня ціна Rex (XRX)

Поточна ціна Rex (XRX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XRX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Rex:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.94 USD

- зміна ціни Rex протягом дня — -0.70%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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