Ціна Rex (XRX)
Поточна ціна Rex (XRX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XRX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rex:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.94 USD
- зміна ціни Rex протягом дня — -0.70%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rex до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Rex до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Rex до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Rex до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.70%
|30 днів
|$ 0
|-2.18%
|60 днів
|$ 0
|-7.54%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Rex: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.70%
-0.70%
+4.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
REX is a decentralized cryptocurrency that operates on Binance Smart Chain. REX is considered as Certificate of Deposit and it is designed to store value while providing tremendous passive income. Users can stake REX tokens for a certain period of time (7-3653 days) and receive rewards in the form of more REX. The protocol comes up with huge flexibility such as BOOST tokens, Daily Auctions, BigPayDays (Lottery where users may earn their investments back several times for next 222 days) and native DEX for stakes. https://rex.io
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