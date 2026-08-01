Сьогоднішня ціна ReplyCorp

Поточна ціна ReplyCorp (REPLY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 9,34% за останні 24 години. Поточний курс конвертації REPLY до USD становить $ 0 за REPLY.

ReplyCorp наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 427 981, з циркуляційною пропозицією у 462,86M REPLY. Протягом останніх 24 годин REPLY торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0,00102387 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,0163653, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці REPLY змінився на -5,66% за останню годину та на -22,30% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,40K.

Ринкова інформація щодо ReplyCorp (REPLY)

Ринкова капіталізація $ 427,98K$ 427,98K $ 427,98K Обсяг (за 24 год) $ 1,40K$ 1,40K $ 1,40K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 924,65K$ 924,65K $ 924,65K Циркуляційне постачання 462,86M 462,86M 462,86M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація ReplyCorp — $ 427,98K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,40K. Циркуляційна пропозиція REPLY — 462,86M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 924,65K.