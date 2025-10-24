Актуальна ціна RAGE GUY сьогодні становить 0,00188599 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни RAGE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни RAGE на MEXC вже зараз.Актуальна ціна RAGE GUY сьогодні становить 0,00188599 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни RAGE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни RAGE на MEXC вже зараз.

Докладніше про RAGE

Інформація про ціну RAGE

Офіційний вебсайт RAGE

Токеноміка RAGE

Прогноз ціни RAGE

Ціна RAGE GUY (RAGE)

Актуальна ціна 1 RAGE до USD:

$0,00188599
$0,00188599
+5,40%1D
Графік ціни RAGE GUY (RAGE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:08:37 (UTC+8)

Інформація щодо ціни RAGE GUY (RAGE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0017083
$ 0,0017083
Мін. за 24 год
$ 0,00194949
$ 0,00194949
Макс. за 24 год

$ 0,0017083
$ 0,0017083

$ 0,00194949
$ 0,00194949

$ 0,00592337
$ 0,00592337

$ 0
$ 0

+5,07%

+5,49%

+15,81%

+15,81%

Актуальна ціна RAGE GUY (RAGE) становить $0,00188599. За останні 24 години RAGE торгувався між мінімумом у $ 0,0017083 і максимумом у $ 0,00194949, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RAGE становить $ 0,00592337, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то RAGE змінився на +5,07% за останню годину, +5,49% за 24 години та на +15,81% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо RAGE GUY (RAGE)

$ 1,86M
$ 1,86M

--
--

$ 1,86M
$ 1,86M

984,02M
984,02M

984 024 868,249868
984 024 868,249868

Поточна ринкова капіталізація RAGE GUY — $ 1,86M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RAGE — 984,02M, зі загальною пропозицією 984024868.249868. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,86M.

Історія ціни RAGE GUY (RAGE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RAGE GUY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни RAGE GUY до USD становила $ +0,0002066569.
За останні 60 днів зміна ціни RAGE GUY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни RAGE GUY до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+5,49%
30 днів$ +0,0002066569+10,96%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке RAGE GUY (RAGE)

RAGE GUY (RAGE) is a cryptocurrency inspired by the Rage Guy meme, one of the earliest and most recognizable characters from internet rage comics. The project captures the cultural legacy of early meme history and brings it onto the blockchain in tokenized form. It is designed as a community-driven digital asset that celebrates internet culture, nostalgia, and the role memes play in shaping online communities.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс RAGE GUY (RAGE)

Прогноз ціни RAGE GUY (USD)

Скільки коштуватиме RAGE GUY (RAGE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів RAGE GUY (RAGE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо RAGE GUY.

Перегляньте прогноз ціни RAGE GUY вже зараз!

RAGE до місцевих валют

Токеноміка RAGE GUY (RAGE)

Розуміння токеноміки RAGE GUY (RAGE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена RAGE зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про RAGE GUY (RAGE)

Скільки сьогодні коштує RAGE GUY (RAGE)?
Актуальна ціна RAGE у USD становить 0,00188599 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна RAGE до USD?
Поточна ціна RAGE до USD — $ 0,00188599. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація RAGE GUY?
Ринкова капіталізація RAGE — $ 1,86M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція RAGE?
Циркуляційна пропозиція RAGE — 984,02M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) RAGE?
RAGE досяг історичної максимальної ціни у 0,00592337 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) RAGE?
Історична мінімальна ціна RAGE становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі RAGE?
Актуальний обсяг торгівлі RAGE за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна RAGE цього року?
RAGE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни RAGE для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:08:37 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для RAGE GUY (RAGE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

$111 375,99

$3 979,63

$0,16735

$193,22

$20,5857

$3 979,63

$111 375,99

$193,22

$2,4438

$1 139,09

