Інформація щодо ціни RAGE GUY (RAGE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,0017083 $ 0,0017083 $ 0,0017083 Мін. за 24 год $ 0,00194949 $ 0,00194949 $ 0,00194949 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,0017083$ 0,0017083 $ 0,0017083 Макс. за 24 год $ 0,00194949$ 0,00194949 $ 0,00194949 Рекордний максимум $ 0,00592337$ 0,00592337 $ 0,00592337 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +5,07% Зміна ціни (1 дн.) +5,49% Зміна ціни (за 7 дн.) +15,81% Зміна ціни (за 7 дн.) +15,81%

Актуальна ціна RAGE GUY (RAGE) становить $0,00188599. За останні 24 години RAGE торгувався між мінімумом у $ 0,0017083 і максимумом у $ 0,00194949, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RAGE становить $ 0,00592337, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то RAGE змінився на +5,07% за останню годину, +5,49% за 24 години та на +15,81% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо RAGE GUY (RAGE)

Ринкова капіталізація $ 1,86M$ 1,86M $ 1,86M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,86M$ 1,86M $ 1,86M Циркуляційне постачання 984,02M 984,02M 984,02M Загальна пропозиція 984 024 868,249868 984 024 868,249868 984 024 868,249868

Поточна ринкова капіталізація RAGE GUY — $ 1,86M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RAGE — 984,02M, зі загальною пропозицією 984024868.249868. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,86M.