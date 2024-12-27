Ціна Quadrant Protocol (EQUAD)
Поточна ціна Quadrant Protocol (EQUAD) сьогодні становить 0.00490582 USD з ринковою капіталізацією $ 2.66M USD. Ціна EQUAD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Quadrant Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.99K USD
- зміна ціни Quadrant Protocol протягом дня — +5.01%
- циркуляційна пропозиція – 543.18M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Quadrant Protocol до USD становила $ +0.00023411.
За останні 30 днів зміна ціни Quadrant Protocol до USD становила $ -0.0004315051.
За останні 60 днів зміна ціни Quadrant Protocol до USD становила $ +0.0010304880.
За останні 90 днів зміна ціни Quadrant Protocol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00023411
|+5.01%
|30 днів
|$ -0.0004315051
|-8.79%
|60 днів
|$ +0.0010304880
|+21.01%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Quadrant Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.53%
+5.01%
-10.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Quadrant is a blockchain-based protocol that enables the access, creation, and distribution of data products and services with authenticity and provenance at its core. Quadrant aims to provide a blueprint for mapping disparate data sources. It will support proof of data authenticity and provenance via data stamping, the creation of “Constellations” (data smart contracts) for disparate data sources, and fair remuneration and incentive sharing. Data Consumers can trust the authenticity of the data they purchase, “Nurseries” (Data Producers) are compensated fairly every time their data is used, and “Pioneers” (Data Vendors) have the incentive to create innovative Constellations. This new transparent ecosystem ensures that companies get the authentic data they need. Where Quadrant has major potential for impact is the ability it provides “Elons” (the brightest data minds) to find linkages between different constellations and, in turn, create mega Constellations that can be used by Data Consumers to solve real-world problems. This is where Quadrant differentiates itself from its competitors. Quadrant is designed to work with both centralised and decentralised services. The architecture consists of the core Quadrant blockchain, clients (Data Producer, Data Consumer and Anchor), and Guardian Nodes. Quadrant will operate on a Proof of Authority consensus mechanism so that it can handle more transactions, operate at a lower gas price, achieve faster transactions, and restrict malicious nodes from entering data into the network. An external Proof of Work chain will be used as an anchor for security purposes. For the time being, the Ethereum blockchain will be used for anchoring but it can be replaced by any public chain in the future if needed. Quadrant will utilise two different currencies for its network: eQuad and QUAD. QUAD, a utility token, is designed to be used solely on the network. It will be used to stamp data, support simple and complex access structures, simple and complex subscription payments, and for staking by Elons. eQuad is an ERC-20-compliant token that will be sold during the Token Generation Event (TGE). It may be converted into QUAD via a gateway when the Quadrant mainnet is launched.
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