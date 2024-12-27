Сьогоднішня ціна Quadrant Protocol (EQUAD)

Поточна ціна Quadrant Protocol (EQUAD) сьогодні становить 0.00490582 USD з ринковою капіталізацією $ 2.66M USD. Ціна EQUAD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Quadrant Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.99K USD

- зміна ціни Quadrant Protocol протягом дня — +5.01%

- циркуляційна пропозиція – 543.18M USD

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