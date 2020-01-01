Токеноміка Polyhedra Network (ZKJ) Дізнайтеся ключову інформацію про Polyhedra Network (ZKJ), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Polyhedra Network (ZKJ) Революціонізація цифрового світу: підвищення обчислювальної потужності та інтеграція екосистеми блокчейн, що охоплює Web2 і Web3. Офіційний вебсайт: https://polyhedra.network/ Whitepaper: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3548606.3560652 Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xC71B5F631354BE6853eFe9C3Ab6b9590F8302e81 Купити ZKJ зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Polyhedra Network (ZKJ) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Polyhedra Network (ZKJ), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 56,82M $ 56,82M $ 56,82M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 292,86M $ 292,86M $ 292,86M FDV (повністю розведена вартість): $ 194,00M $ 194,00M $ 194,00M Історичний максимум: $ 4 $ 4 $ 4 Історичний мінімум: $ 0,18899684631901856 $ 0,18899684631901856 $ 0,18899684631901856 Поточна ціна: $ 0,194 $ 0,194 $ 0,194 Дізнайтеся більше про ціну Polyhedra Network (ZKJ)

Токеноміка Polyhedra Network (ZKJ): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Polyhedra Network (ZKJ) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ZKJ, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ZKJ, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ZKJ, досліджуйте ціну токена ZKJ в реальному часі!

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