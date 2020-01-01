Токеноміка Position (POSI) Дізнайтеся ключову інформацію про Position (POSI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Position (POSI) Position Exchange is the new Decentralized Trading Protocol, powered by a vAMM and operating on Binance Smart Chain initially, aiming to bridge the gap between people and the cryptocurrency markets and enhance trading experiences. The protocol offers easy and accessible Derivatives Trading in which users can trade Crypto Derivatives Products fully on-chain transparently and trustless, with high security, and privacy with a plan to expand into other assets in the future. The platform is designed to deliver all the advantages of Decentralized Finance whilst bringing the traditional Centralized Finance experience and tools onboard. To mention High leverage, low slippage, and low costs as well as limit orders all while solving the liquidity issue using the vAMM. Moreover, Position Exchange's team designed a user-friendly and attractive interface allowing traders of all kinds to trade with ease. The platform is empowered by the POSI token, its native deflationary utility token serving as the backbone of its Ecosystem. Holders can benefit from multiple advantages and use POSI in the different developed features. Holders can Stake, Farm, and Cast NFTs to grow their POSI balance as well as participate in Position Exchange's governance and shape its future. Офіційний вебсайт: https://position.exchange/ Купити POSI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Position (POSI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Position (POSI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 88,31K $ 88,31K $ 88,31K Загальна пропозиція: $ 91,80M $ 91,80M $ 91,80M Циркуляційна пропозиція: $ 60,66M $ 60,66M $ 60,66M FDV (повністю розведена вартість): $ 133,64K $ 133,64K $ 133,64K Історичний максимум: $ 7,85 $ 7,85 $ 7,85 Історичний мінімум: $ 0,00143036 $ 0,00143036 $ 0,00143036 Поточна ціна: $ 0,00145608 $ 0,00145608 $ 0,00145608 Дізнайтеся більше про ціну Position (POSI)

Токеноміка Position (POSI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Position (POSI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів POSI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів POSI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку POSI, досліджуйте ціну токена POSI в реальному часі!

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