Сьогоднішня ціна Position (POSI)

Поточна ціна Position (POSI) сьогодні становить 0.00775202 USD з ринковою капіталізацією $ 469.83K USD. Ціна POSI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Position:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.41K USD

- зміна ціни Position протягом дня — +5.33%

- циркуляційна пропозиція – 60.66M USD

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