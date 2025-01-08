Сьогоднішня ціна Polygen (PGEN)

Поточна ціна Polygen (PGEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 30.78K USD. Ціна PGEN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Polygen:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.11 USD

- зміна ціни Polygen протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 497.77M USD

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