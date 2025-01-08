Ціна Polygen (PGEN)
Поточна ціна Polygen (PGEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 30.78K USD. Ціна PGEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Polygen:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.11 USD
- зміна ціни Polygen протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 497.77M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Polygen до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Polygen до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Polygen до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Polygen до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-8.32%
|60 днів
|$ 0
|+51.17%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Polygen: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+16.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Polygen is the Community’s Launchpad, the first truly decentralized launchpad where projects are free to innovate, experiment and launch their ventures with no gatekeepers, no whitelist and no whales. Projects have complete freedom to decide how much they want to raise, what auction mechanism they want to use, how they do their tiering, and they can operate any Project round (seed, private, public), or connect rounds. At Polygen, we have created a huge opportunity for a rich and diverse community that is focused on the long-term success of Projects. To participate in a raise, simply complete our KYC process, and you are able to fund the Projects you love!
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