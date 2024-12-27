Ціна pNetwork (PNT)
Поточна ціна pNetwork (PNT) сьогодні становить 0.00464516 USD з ринковою капіталізацією $ 408.10K USD. Ціна PNT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності pNetwork:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.64K USD
- зміна ціни pNetwork протягом дня — -2.73%
- циркуляційна пропозиція – 87.92M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни pNetwork до USD становила $ -0.000130565962310017.
За останні 30 днів зміна ціни pNetwork до USD становила $ -0.0001499912.
За останні 60 днів зміна ціни pNetwork до USD становила $ -0.0007628760.
За останні 90 днів зміна ціни pNetwork до USD становила $ -0.000495491534638751.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000130565962310017
|-2.73%
|30 днів
|$ -0.0001499912
|-3.22%
|60 днів
|$ -0.0007628760
|-16.42%
|90 днів
|$ -0.000495491534638751
|-9.63%
Останній аналіз цін pNetwork: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
-2.73%
+11.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
pNetwork is the heartbeat of cross-chain composability. As the governance network of the pTokens system, it enables the seamless movement of assets across blockchains.
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