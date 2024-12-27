Сьогоднішня ціна pNetwork (PNT)

Поточна ціна pNetwork (PNT) сьогодні становить 0.00464516 USD з ринковою капіталізацією $ 408.10K USD. Ціна PNT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності pNetwork:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.64K USD

- зміна ціни pNetwork протягом дня — -2.73%

- циркуляційна пропозиція – 87.92M USD

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