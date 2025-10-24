Інформація щодо ціни PickleVault (PICKLE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00126455 $ 0,00126455 $ 0,00126455 Мін. за 24 год $ 0,00146554 $ 0,00146554 $ 0,00146554 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00126455$ 0,00126455 $ 0,00126455 Макс. за 24 год $ 0,00146554$ 0,00146554 $ 0,00146554 Рекордний максимум $ 0,00814848$ 0,00814848 $ 0,00814848 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -1,74% Зміна ціни (1 дн.) -12,67% Зміна ціни (за 7 дн.) -46,18% Зміна ціни (за 7 дн.) -46,18%

Актуальна ціна PickleVault (PICKLE) становить $0,00127153. За останні 24 години PICKLE торгувався між мінімумом у $ 0,00126455 і максимумом у $ 0,00146554, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PICKLE становить $ 0,00814848, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PICKLE змінився на -1,74% за останню годину, -12,67% за 24 години та на -46,18% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо PickleVault (PICKLE)

Ринкова капіталізація $ 521,33K$ 521,33K $ 521,33K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 521,33K$ 521,33K $ 521,33K Циркуляційне постачання 410,00M 410,00M 410,00M Загальна пропозиція 409 997 713,763235 409 997 713,763235 409 997 713,763235

Поточна ринкова капіталізація PickleVault — $ 521,33K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PICKLE — 410,00M, зі загальною пропозицією 409997713.763235. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 521,33K.