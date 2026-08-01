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Поточна ціна Pell Network Token сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація PELL становить 55 971 USD. Відстежуйте оновлення цін PELL до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Pell Network Token сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація PELL становить 55 971 USD. Відстежуйте оновлення цін PELL до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Pell Network Token (PELL)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 PELL до USD:

$0,00016657
$0,00016657$0,00016657
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Pell Network Token (PELL) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:38:34 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Pell Network Token

Поточна ціна Pell Network Token (PELL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,49% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PELL до USD становить $ 0 за PELL.

Pell Network Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 55 971, з циркуляційною пропозицією у 336,00M PELL. Протягом останніх 24 годин PELL торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,02488985, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PELL змінився на -0,00% за останню годину та на +0,51% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 53,25.

Ринкова інформація щодо Pell Network Token (PELL)

$ 55,97K
$ 55,97K$ 55,97K

$ 53,25
$ 53,25$ 53,25

$ 349,82K
$ 349,82K$ 349,82K

336,00M
336,00M 336,00M

2 100 000 000,0
2 100 000 000,0 2 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Pell Network Token — $ 55,97K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 53,25. Циркуляційна пропозиція PELL — 336,00M, зі загальною пропозицією 2100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 349,82K.

Історія ціни Pell Network Token у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,02488985
$ 0,02488985$ 0,02488985

$ 0
$ 0$ 0

-0,00%

+0,49%

+0,51%

+0,51%

Історія ціни Pell Network Token (PELL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pell Network Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pell Network Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pell Network Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pell Network Token до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,49%
30 днів$ 0-5,24%
60 днів$ 0-30,23%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Pell Network Token

Прогноз ціни Pell Network Token (PELL) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна PELL у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Pell Network Token (PELL) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Pell Network Token потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Pell Network Token у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни PELL на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Pell Network Token.

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Ресурс Pell Network Token (PELL)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Arbitrum EcosystemBNB Chain EcosystemBitlayer Ecosystem

Про Pell Network Token

Які торговельні права зараз має Pell Network Token?

Поточна ціна: ₴, з рухом ціни 0.48% за останні 24 години.

Чи привертає PELL увагу інституцій?

Інституційну участь можна визначити за зростанням обсягу торгівлі (₴--), стабільною ліквідністю та постійним довгостроковим зростанням ціни порівняно з його однорідними групами BNB Chain Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Restaking,Bitlayer Ecosystem,Core Ecosystem,DeFAI.

Наскільки ліквідний ринок Pell Network Token?

Оцінка ліквідності --/100 свідчить про сильну глибину ринку, що дозволяє ефективно виконувати більші замовлення на різних біржах.

Що показує обіговий запас щодо PELL?

З кількістю токенів 336000000.0 динаміка запасу впливає на довгострокову оцінку, особливо під час циклів інституційного накопичення або розподілу.

Як Pell Network Token порівнюється зі своїми історичними максимумами?

Його ATH — ₴1.0971404765591762160000 та ATL — ₴ служать опорними точками для інституційних оцінок ризику.

Наскільки активно торгують Pell Network Token сьогодні?

Воно зафіксувало обсяг ₴-- за добу — важливий показник для інституцій при оцінці стратегій входження.

Як -- впливає на інституційний інтерес?

Стабільність, масштабованість та екосистема розробників -- можуть значно вплинути на те, як великі інвестори оцінюють довгострокову життєздатність Pell Network Token.

Люди також запитують: Інші запитання про Pell Network Token

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:38:34 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Pell Network Token (PELL)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

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$0,002115$0,002115

+62,69%

TradingRazor

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RAZOR

$0,00570
$0,00570$0,00570

+26,66%

Stupid Faces

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UPID

$0,04275
$0,04275$0,04275

+29,54%

Aether Network

Aether Network

AET

$0,0125
$0,0125$0,0125

+19,04%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2,9576
$2,9576$2,9576

+22,21%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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