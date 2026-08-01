Сьогоднішня ціна Pell Network Token

Поточна ціна Pell Network Token (PELL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,49% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PELL до USD становить $ 0 за PELL.

Pell Network Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 55 971, з циркуляційною пропозицією у 336,00M PELL. Протягом останніх 24 годин PELL торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,02488985, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PELL змінився на -0,00% за останню годину та на +0,51% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 53,25.

Ринкова інформація щодо Pell Network Token (PELL)

Ринкова капіталізація $ 55,97K$ 55,97K $ 55,97K Обсяг (за 24 год) $ 53,25$ 53,25 $ 53,25 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 349,82K$ 349,82K $ 349,82K Циркуляційне постачання 336,00M 336,00M 336,00M Загальна пропозиція 2 100 000 000,0 2 100 000 000,0 2 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Pell Network Token — $ 55,97K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 53,25. Циркуляційна пропозиція PELL — 336,00M, зі загальною пропозицією 2100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 349,82K.