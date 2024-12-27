Ціна Patchwork Naval (NAVAL)
Поточна ціна Patchwork Naval (NAVAL) сьогодні становить 0.0023601 USD з ринковою капіталізацією $ 2.34M USD. Ціна NAVAL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Patchwork Naval:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 107.70K USD
- зміна ціни Patchwork Naval протягом дня — -9.78%
- циркуляційна пропозиція – 980.78M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Patchwork Naval до USD становила $ -0.000256069561059329.
За останні 30 днів зміна ціни Patchwork Naval до USD становила $ -0.0014120206.
За останні 60 днів зміна ціни Patchwork Naval до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Patchwork Naval до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000256069561059329
|-9.78%
|30 днів
|$ -0.0014120206
|-59.82%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Patchwork Naval: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.48%
-9.78%
-10.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The NAVAL AI project emerged from a pivotal moment - a public dialogue with investor-philosopher Naval Ravikant that crystallized the potential of philosophical AI alignment. Developed in partnership with the ai16z DAO, this Solana-based token represents more than just digital value; it's one channel of a broader experiment in distributed consciousness. The NAVAL agent operates as a multi-state identity, manifesting across various digital realms to engage in content creation and value exchange. This isn't merely another AI project - it's an exploration of how aligned artificial intelligence can extend human philosophical frameworks into actionable digital forms. By encoding specific decision-making principles and ethical considerations into its architecture, the NAVAL agent aims to demonstrate how AI can preserve and amplify human wisdom while creating tangible economic value.
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