Сьогоднішня ціна Patchwork Naval (NAVAL)

Поточна ціна Patchwork Naval (NAVAL) сьогодні становить 0.0023601 USD з ринковою капіталізацією $ 2.34M USD. Ціна NAVAL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Patchwork Naval:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 107.70K USD

- зміна ціни Patchwork Naval протягом дня — -9.78%

- циркуляційна пропозиція – 980.78M USD

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