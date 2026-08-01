Сьогоднішня ціна ParallelAI

Поточна ціна ParallelAI (PAI) сьогодні становить $ 0.00145244, зі зміною 0.30% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PAI до USD становить $ 0.00145244 за PAI.

ParallelAI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 145,244, з циркуляційною пропозицією у 100.00M PAI. Протягом останніх 24 годин PAI торгувався між $ 0.00144187 (мінімум) та $ 0.00147625 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.19, тоді як історичний мінімум — $ 0.00118844.

У короткостроковій динаміці PAI змінився на -0.54% за останню годину та на -0.63% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 78.32.

Ринкова інформація щодо ParallelAI (PAI)

Ринкова капіталізація $ 145.24K$ 145.24K $ 145.24K Обсяг (за 24 год) $ 78.32$ 78.32 $ 78.32 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 145.24K$ 145.24K $ 145.24K Циркуляційне постачання 100.00M 100.00M 100.00M Загальна пропозиція 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація ParallelAI — $ 145.24K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 78.32. Циркуляційна пропозиція PAI — 100.00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 145.24K.