Сьогоднішня ціна PAC Protocol (PAC)

Поточна ціна PAC Protocol (PAC) сьогодні становить 0.00000946 USD з ринковою капіталізацією $ 164.98K USD. Ціна PAC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PAC Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.40 USD

- зміна ціни PAC Protocol протягом дня — +0.51%

- циркуляційна пропозиція – 17.44B USD

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