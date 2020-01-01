Токеноміка PAC Protocol (PAC) Дізнайтеся ключову інформацію про PAC Protocol (PAC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація PAC Protocol (PAC) PAC Protocol (PAC), based in the US, aims to provide next-generation blockchain network solutions to solve real-world problems. It claims to be one of the largest truly decentralized masternode networks in the world (source: www.masternodes.online) with nearly over 13,000 active nodes located worldwide. Its network is based on the energy efficient Proof of Stake (PoS) algorithm which greatly reduces its overall carbon footprint. For more information about PAC Global or if you are interested in partnering with the project, please either contact Drew Saunders, Chairman of the Board at drewsaunders@pacglobal.io or David Gokhshtein, CEO at davidg@pacglobal.io or visit @PACcoinOfficial or website at (www.pacglobal.io). Офіційний вебсайт: https://pacprotocol.com/ Купити PAC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни PAC Protocol (PAC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена PAC Protocol (PAC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 98,27K $ 98,27K $ 98,27K Загальна пропозиція: $ 50,00B $ 50,00B $ 50,00B Циркуляційна пропозиція: $ 17,44B $ 17,44B $ 17,44B FDV (повністю розведена вартість): $ 281,68K $ 281,68K $ 281,68K Історичний максимум: $ 0,01888026 $ 0,01888026 $ 0,01888026 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну PAC Protocol (PAC)

Токеноміка PAC Protocol (PAC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки PAC Protocol (PAC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PAC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PAC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PAC, досліджуйте ціну токена PAC в реальному часі!

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