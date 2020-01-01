Токеноміка OSCA Stack (OSCA) Дізнайтеся ключову інформацію про OSCA Stack (OSCA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація OSCA Stack (OSCA) OSCA Stack is a modular Web3 infrastructure platform that enables private transactions, real-time smart contract simulation, and secure decentralized trading. Built with a privacy-first philosophy, OSCA Stack combines AI-driven audit technology, gasless Ethereum mainnet forks, and scalable developer infrastructure. From anonymous ETH transfers to rug-free token launches, OSCA Stack empowers builders and traders with the tools to operate trustlessly—no KYC, no intermediaries, just full control over your on-chain activity. Офіційний вебсайт: https://oscastack.com Купити OSCA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни OSCA Stack (OSCA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена OSCA Stack (OSCA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,39M $ 2,39M $ 2,39M Загальна пропозиція: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Циркуляційна пропозиція: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,39M $ 2,39M $ 2,39M Історичний максимум: $ 3,42 $ 3,42 $ 3,42 Історичний мінімум: $ 0,349303 $ 0,349303 $ 0,349303 Поточна ціна: $ 2,39 $ 2,39 $ 2,39 Дізнайтеся більше про ціну OSCA Stack (OSCA)

Токеноміка OSCA Stack (OSCA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки OSCA Stack (OSCA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів OSCA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів OSCA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку OSCA, досліджуйте ціну токена OSCA в реальному часі!

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