Ціна OSCA Stack (OSCA)
Поточна ціна OSCA Stack (OSCA) сьогодні становить 1.79 USD з ринковою капіталізацією $ 1.94M USD. Ціна OSCA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OSCA Stack:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни OSCA Stack протягом дня — +6.31%
- циркуляційна пропозиція – 1.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OSCA Stack до USD становила $ +0.106168.
За останні 30 днів зміна ціни OSCA Stack до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни OSCA Stack до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OSCA Stack до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.106168
|+6.31%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін OSCA Stack: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.83%
+6.31%
+55.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
OSCA Stack is a modular Web3 infrastructure platform that enables private transactions, real-time smart contract simulation, and secure decentralized trading. Built with a privacy-first philosophy, OSCA Stack combines AI-driven audit technology, gasless Ethereum mainnet forks, and scalable developer infrastructure. From anonymous ETH transfers to rug-free token launches, OSCA Stack empowers builders and traders with the tools to operate trustlessly—no KYC, no intermediaries, just full control over your on-chain activity.
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