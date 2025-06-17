Сьогоднішня ціна OSCA Stack (OSCA)

Поточна ціна OSCA Stack (OSCA) сьогодні становить 1.79 USD з ринковою капіталізацією $ 1.94M USD. Ціна OSCA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OSCA Stack:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни OSCA Stack протягом дня — +6.31%

- циркуляційна пропозиція – 1.00M USD

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