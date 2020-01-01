Токеноміка Origin Ether (OETH) Дізнайтеся ключову інформацію про Origin Ether (OETH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Origin Ether (OETH) Origin Ether (OETH) is a pure LST fully backed by reserves of ETH. OETH’s meticulous design and strong peg make it an ideal building block for rewarding yield strategies across DeFi. Thanks to rebasing, OETH holders earn yield directly in their wallets while retaining full capital control. Developed by the professionals at Origin Protocol. Офіційний вебсайт: https://oeth.com/ Whitepaper: https://docs.oeth.com/ Купити OETH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Origin Ether (OETH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Origin Ether (OETH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 127,26M $ 127,26M $ 127,26M Загальна пропозиція: $ 52,37K $ 52,37K $ 52,37K Циркуляційна пропозиція: $ 52,37K $ 52,37K $ 52,37K FDV (повністю розведена вартість): $ 127,26M $ 127,26M $ 127,26M Історичний максимум: $ 4 087,13 $ 4 087,13 $ 4 087,13 Історичний мінімум: $ 1 396,71 $ 1 396,71 $ 1 396,71 Поточна ціна: $ 2 425,91 $ 2 425,91 $ 2 425,91 Дізнайтеся більше про ціну Origin Ether (OETH)

Токеноміка Origin Ether (OETH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Origin Ether (OETH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів OETH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів OETH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку OETH, досліджуйте ціну токена OETH в реальному часі!

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