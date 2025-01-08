Сьогоднішня ціна MORPH (MORPH)

Поточна ціна MORPH (MORPH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 32.41K USD. Ціна MORPH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MORPH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.71 USD

- зміна ціни MORPH протягом дня — -5.82%

- циркуляційна пропозиція – 40.53T USD

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