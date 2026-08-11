Сьогоднішня ціна MOONBASE

Поточна ціна MOONBASE (MOONBASE) сьогодні становить $ 1.15, зі зміною 4.76% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MOONBASE до USD становить $ 1.15 за MOONBASE.

MOONBASE наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 61,377, з циркуляційною пропозицією у 53.39K MOONBASE. Протягом останніх 24 годин MOONBASE торгувався між $ 1.14 (мінімум) та $ 1.21 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 12.19, тоді як історичний мінімум — $ 0.559647.

У короткостроковій динаміці MOONBASE змінився на +0.09% за останню годину та на -9.99% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 117.35.

Ринкова інформація щодо MOONBASE (MOONBASE)

Ринкова капіталізація $ 61.38K$ 61.38K $ 61.38K Обсяг (за 24 год) $ 117.35$ 117.35 $ 117.35 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 79.81K$ 79.81K $ 79.81K Циркуляційне постачання 53.39K 53.39K 53.39K Загальна пропозиція 60,937.867884558786 60,937.867884558786 60,937.867884558786

Поточна ринкова капіталізація MOONBASE — $ 61.38K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 117.35. Циркуляційна пропозиція MOONBASE — 53.39K, зі загальною пропозицією 60937.867884558786. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 79.81K.