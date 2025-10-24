Інформація щодо ціни Midas mAPOLLO (MAPOLLO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 1,039 $ 1,039 $ 1,039 Мін. за 24 год $ 1,039 $ 1,039 $ 1,039 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 1,039$ 1,039 $ 1,039 Макс. за 24 год $ 1,039$ 1,039 $ 1,039 Рекордний максимум $ 1,039$ 1,039 $ 1,039 Найнижча ціна $ 1,019$ 1,019 $ 1,019 Зміна ціни (за 1 год) 0,00% Зміна ціни (1 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,23% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,23%

Актуальна ціна Midas mAPOLLO (MAPOLLO) становить $1,039. За останні 24 години MAPOLLO торгувався між мінімумом у $ 1,039 і максимумом у $ 1,039, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MAPOLLO становить $ 1,039, тоді як його історичний мінімум — $ 1,019.

Що стосується короткострокових результатів, то MAPOLLO змінився на 0,00% за останню годину, 0,00% за 24 години та на +0,23% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Midas mAPOLLO (MAPOLLO)

Ринкова капіталізація $ 23,39M$ 23,39M $ 23,39M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 23,39M$ 23,39M $ 23,39M Циркуляційне постачання 22,52M 22,52M 22,52M Загальна пропозиція 22 518 427,97485504 22 518 427,97485504 22 518 427,97485504

Поточна ринкова капіталізація Midas mAPOLLO — $ 23,39M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MAPOLLO — 22,52M, зі загальною пропозицією 22518427.97485504. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23,39M.