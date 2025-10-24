Інформація щодо ціни microcap gem (MCG) (USD)

Актуальна ціна microcap gem (MCG) становить --. За останні 24 години MCG торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MCG становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MCG змінився на -0,48% за останню годину, +11,80% за 24 години та на +17,56% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо microcap gem (MCG)

Поточна ринкова капіталізація microcap gem — $ 20,70K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MCG — 999,63M, зі загальною пропозицією 999626423.088746. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,70K.