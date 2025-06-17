Сьогоднішня ціна Micro3 (MIRO)

Поточна ціна Micro3 (MIRO) сьогодні становить 0,02405525 USD з ринковою капіталізацією $ 728,86K USD. Ціна MIRO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Micro3:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Micro3 протягом дня — +3,44%

- циркуляційна пропозиція – 30,30M USD

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