Ціна Micro3 (MIRO)
Поточна ціна Micro3 (MIRO) сьогодні становить 0,02405525 USD з ринковою капіталізацією $ 728,86K USD. Ціна MIRO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Micro3:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Micro3 протягом дня — +3,44%
- циркуляційна пропозиція – 30,30M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Micro3 до USD становила $ +0,00079892.
За останні 30 днів зміна ціни Micro3 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Micro3 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Micro3 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00079892
|+3,44%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Micro3: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1,61%
+3,44%
-1,63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Micro3 is a De-SocialFi infrastructure that transforms Web3 user engagement through gamified social quests, on-chain identity (via soulbound credentials), and decentralized content interaction. It solves onboarding, engagement, and fragmentation issues in Web3 by offering personalized social graphs, cross-chain NFT tools, and immersive storytelling. Micro3 enables both users and projects to grow communities, verify behavior, and build reputations transparently on-chain
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