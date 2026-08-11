Сьогоднішня ціна Lode

Поточна ціна Lode (LODE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.12% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LODE до USD становить $ 0 за LODE.

Lode наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 34,237, з циркуляційною пропозицією у 44.00M LODE. Протягом останніх 24 годин LODE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.0277987, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці LODE змінився на -- за останню годину та на +1.41% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 917.72.

Ринкова інформація щодо Lode (LODE)

Ринкова капіталізація $ 34.24K$ 34.24K $ 34.24K Обсяг (за 24 год) $ 917.72$ 917.72 $ 917.72 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 77.81K$ 77.81K $ 77.81K Циркуляційне постачання 44.00M 44.00M 44.00M Загальна пропозиція 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Lode — $ 34.24K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 917.72. Циркуляційна пропозиція LODE — 44.00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 77.81K.